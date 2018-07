Cuca promete Atlético-MG 'bem preparado' para estreia

"A equipe vai entrar bem preparada e vamos fazer de tudo para iniciar bem, o que é importante em um campeonato rápido em que qualquer ponto pode fazer falta no final. O Campeonato Mineiro tem onze rodadas nessa primeira fase e, chegando em primeiro, você tem vantagens que, muitas vezes, fazem o campeão", declarou.

Na última quarta-feira, o time mineiro passou bem pelo seu último teste antes do campeonato, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Tombense, em jogo-treino disputado na Cidade do Galo. Para Cuca, o maior mérito atleticano no confronto foi a valorização da posse de bola.

"Foi um treino muito bom porque a equipe está jogando compacta e o que a gente quer no começo temporada é isso para que haja um menor desgaste físico. Valorizamos um pouco mais a bola do que no último jogo-treino, contra o Villa Nova, e a probabilidade é que domingo a gente valorize ainda mais a bola. Então, é natural que vá se enquadrando como a gente imagina", avaliou.