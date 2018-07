Cuca promete força máxima contra o Cruzeiro, mas prevê dois desfalques

O Palmeiras não quer poupar os principais jogadores contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, para priorizar o confronto com o Corinthians, na quarta-feira. O técnico Cuca disse nesta sexta-feira que ainda não se preocupa com o clássico no Allianz Parque por considerar importante o próximo jogo, quando quer escalar a força máxima para ir em busca da quinta vitória seguida.

A equipe está em quarto lugar no Brasileiro e aposta que deve aproveitar o bom momento para continuar a crescer na competição. "Vamos analisar e levar o melhor que podemos. Não tem como repetir time, é claro, até pela sequência. Mas dentro da recuperação que tiverem, vamos levar a força máxima", disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O time jogou na quarta-feira em Guayaquil, no Equador, onde perdeu por 1 a 0 para o Barcelona, pela Copa Libertadores. Como na quinta-feira a equipe viajou de volta para São Paulo, Cuca terá somente o sábado para definir a escalação, já que na sexta-feira os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos e não foram a campo na Academia de Futebol.

Com o zagueiro Juninho suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Cuca tem ainda outros problemas. O meia Guerra continua afastado para acompanhar a recuperação do filho Assael, que continua internado após ter se afogado na piscina de casa. "Em primeiro lugar é a família. Depois ele recupera tudo o que tiver de recuperar por aqui. O que aconteceu foi um baque para todos", afirmou.

A outra possível baixa é do atacante Borja. "Ele ficou até a meia-noite no hospital junto com o médico, porque teve uma inflamação intestinal. Deixou até o passaporte no aeroporto, de tão mal que ficou", comentou Cuca. A tendência é o time ser escalado com: Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Zé Roberto (Raphael Veiga); Róger Guedes, Dudu e Willian.