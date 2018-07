Cuca promete mais oportunidades para um 'novo Barrios' no Palmeiras

Um bate-papo entre Lucas Barrios e Cuca chamou a atenção após o treinamento da última quinta-feira no Palmeiras. Enquanto os jogadores deixavam o gramado da Academia de Futebol e o lateral-direito Fabiano dava entrevista coletiva, atacante e técnico conversavam reservadamente. Nesta sexta, o treinador explicou que teve uma conversa direta com o jogador e o sentiu diferente. Por isso, deverá lhe dar mais oportunidades.

"Estava escuro e deu para ver que era ele pelo tamanho, né? O Barrios foi convocado para a seleção e não jogou. Automaticamente, ele 'destreinou', porque um dia antes, no dia do jogo e depois, ele não treina. Ele não foi titular aqui também. Tudo isso é natural que não vá render", explicou o treinador, que promete um novo Barrios.

"Ele precisa estar em cima, com força, para depois a parte técnica entrar ao natural. Na parte tática, ele é centroavante e não tem muito o que fazer sobre isso. Jogou mal por essas circunstâncias, mas trabalhou bem e está bem. Agora, é outro jogador. Hoje, ele tem confiança e vai ter oportunidade", prometeu Cuca.

De fato, Barrios só conseguiu ter descanso e uma sequência de treinamentos nos últimos dias. Ele chegou ao clube em junho do ano passado e teve pouco tempo para treinar visando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Além disso, foi constantemente convocado para a seleção paraguaia e depois perdeu espaço no Palmeiras por causa de uma lesão muscular na estreia do time na Libertadores deste ano, o afastando dos gramados por cerca de um mês.

Para dificultar a situação do paraguaio, Gabriel Jesus e Alecsandro têm formado uma dupla de sucesso no ataque, tanto que ambos dividem a artilheira da equipe no ano, com nove gols cada. Barrios jogou dez vezes e fez três gols.