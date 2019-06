Cuca quer criar 'família São Paulo' durante pausa da Copa América

O técnico Cuca quer aproveitar a parada da Copa América para criar a "família São Paulo". Após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, os jogadores ganham folga e se reapresentam no dia 24. O elenco ficará concentrado no CT da base do clube em Cotia até o retorno do Brasileirão, em 14 de julho.

Durante a pausa, Cuca também planeja fazer mudanças no elenco. Jogadores pouco utilizados devem deixar o clube, e ao menos dois reforços devem ser contratados: um centroavante e um lateral-direito.

"Vou dar aos jogadores o fim de semana e a semana que vem de folga, são nove dias. Criando com isso um ambiente de confiabilidade, os jogadores sabem que estão em dívida com a gente, e a gente sabe que está em dívida com o torcedor, vai poder cobrar isso trabalhando concentrados nas duas semanas. O São Paulo é uma das equipes ou a única equipe que vai ficar em regime praticamente de concentração, com exceção a alguns dias. Para mim, três semanas são suficientes tecnicamente para que a gente melhore muito nossa equipe para o segundo semestre", disse Cuca.

"Tenho dois meses e pouco de casa, jogo em cima de jogo, agora entra o trabalho nosso muito importante, talvez o mais importante de todos, que é o remanejamento, contratação dentro de carência que temos. A gente vive momento de instabilidade técnica, alternando bons e maus momentos. Quero criar um comprometimento maior, para que a gente tenha a nossa família, a família São Paulo. Essas três semanas vão me dar uma condição muito boa", acrescentou o treinador.

O São Paulo encerrou o primeiro semestre em nono lugar no Brasileirão, com 14 pontos. A equipe terá apenas o campeonato nacional de pontos corridos até o fim da temporada, já que foi eliminada na Libertadores e na Copa do Brasil. Cuca acredita que o segundo semestre de 2019 será melhor.

"O que esperamos do time do São Paulo está longe do que podemos. Não falta entrega e luta, pelo contrário. Vamos trabalhar em cima do que entendemos que é necessário. Agora, o segundo semestre, sem dúvida nenhuma vai ser melhor do que esse primeiro", afirmou.