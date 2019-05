Cuca quer manter confiança no São Paulo para quebrar jejum em Itaquera

O São Paulo inicia nesta quinta-feira a preparação para enfrentar o Corinthians, em Itaquera, domingo, pela sexta rodada do Brasileirão. A equipe tricolor nunca venceu na casa do rival: foram oito derrotas e três empates. Para quebrar o jejum, o técnico Cuca quer manter a confiança do elenco após dois jogos seguidos sem vencer, ambos diante do Bahia, com empate sem gols e derrota por 1 a 0.

"Vamos trabalhar, não podemos fazer terra arrasada em cima de dois resultados ruins que tivemos, um empate e uma derrota. Vamos manter a confiança no elenco. Por que não podemos ganhar domingo lá? É um jogo, vamos nos preparar bem. Quem sabe?", afirmou Cuca.

Quem também falou sobre o clássico contra o Corinthians foi Alexandre Pato. Para o atacante, o São Paulo precisa encarar a partida com naturalidade.

"Temos que encarar como um jogo normal. É um jogo que todos esperam. Vamos tentar, vamos lá buscar esse resultado e fazer um jogo bom", disse Pato.

O jogo contra o Corinthians será no domingo, às 19h, na Arena Corinthians, pela sexta rodada do Brasileirão. O São Paulo é o terceiro colocado do campeonato, com 11 pontos.