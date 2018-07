Cuca quer manter o 'feijão com arroz' para ser campeão brasileiro no Palmeiras

Líder do Campeonato Brasileiro com 57 pontos, três a mais do que o Flamengo, o Palmeiras enfrenta neste domingo o lanterna do torneio, o América-MG, que somou apenas 21 pontos e ainda, embora seja mandante, terá a imensa parte da torcida contra, já que a partida no estádio do Café, em Londrina (PR), deverá ter muito mais palmeirenses do que torcedores da equipe mineira.

Mesmo assim, o técnico Cuca nega qualquer favoritismo e diz ter a receita para fazer o time chegar ao tão esperado título. "Estou tranquilo. Faltam 10 jogos e muita coisa ainda. Vamos continuar nossa obra, como estamos fazendo, nosso feijão com arroz e que seja o suficiente para sermos campeões", disse o treinador.

Adepto a metáforas, o comandante palmeirense comparou o Brasileirão a um prédio e disse ver a construção próxima de ser concretizada, mas que ainda é cedo para comemorar o sucesso. "Faltam 10 jogos. É muita coisa ainda. São 30 pontos, tem muitos jogos diretos e muita coisa ainda vai acontecer. Você está construindo uma obra, com 28 andares concluídos e faltam dez. Numa normalidade, exceto por falta de dinheiro, você vai seguir", brincou.

O Palmeiras volta a campo neste domingo para encarar o América-MG, em Londrina, às 17 horas. Na mesma hora, o Flamengo enfrenta o Santa Cruz, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.