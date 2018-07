Cuca quer que Atlético-MG inicie uma série de vitórias O técnico do Atlético Mineiro, Cuca, espera entrar em uma sequência de bons resultados a partir do jogo deste domingo contra o Vasco, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.