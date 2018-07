Cuca quer 'vantagens de 1.º colocado' no Atlético-MG Com duas vitórias em duas partidas, o Atlético-MG entra em campo neste sábado, diante da Caldense, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, com um objetivo: buscar a liderança. O técnico Cuca já avisou que quer que a equipe classifique-se para a segunda fase como líder, porque assim terá vantagem até a final da competição.