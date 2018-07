Cuca reclama das vaias dos torcedores: 'É uma minoria. Deveriam ter vergonha'

Após estrear com vitória por 3 a 0 na Copa do Brasil, o técnico Cuca disparou contra uma "minoria" de torcedores do Palmeiras que, segundo ele, vaia mais o time do que apoia. "É um absurdo. Deveriam ter vergonha", desabafou o treinador em entrevista coletiva, na noite desta quarta-feira.

Cuca reclamou das vaias que a equipe recebeu no primeiro tempo, quando o Palmeiras empatava com o Botafogo-PB por 0 a 0, no Allianz Parque. Todos os gols do time foram marcados no segundo tempo, em jogo de ida das oitavas de final.

"A organizada, que a gente mete o pau, puxa até o fim. Esses estão de parabéns. Cantam na boa e com o time perdendo. Agora atrás do banco, os caras vaiam o time que está dando tudo para eles porque jogou mal um tempo. É uma minoria. Não sei porque fazem isso", criticou o treinador.

Ele elogiou o time da Paraíba, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, e fez um jogo duro no primeiro tempo. Os visitantes marcaram bem e tornaram a vida do Palmeiras complicada na etapa. "Se tomássemos um gol, poderia ficar difícil. No segundo tempo, as coisas andaram melhor e soubemos sair da marcação individual."