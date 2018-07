Cuca reclama de 'fofocas' e pede ao Palmeiras foco no Brasileirão

Desmentindo boatos e criticando o que chamou de "fofocas", o técnico Cuca garantiu nesta sexta-feira que o Palmeiras vive com ambiente positivo e pediu ainda mais foco ao time nesta reta final do Brasileirão. Ele afirmou que o vestiário é tranquilo e que não há espaço para assuntos polêmicos.

"A gente nem fala nestas coisas. Eu falo de campeonato, situações que ocorrem. Detalho o que vai ser dificuldade. É isso que fazemos no vestiário. O resto é fofoca. Se eu for entrar nisso, é Nelson Rubens, Leão Lobo. Não é futebol. Para mim, futebol é o que acontece no jogo", disse, ao citar apresentadores de televisão.

Ao criticar os boatos, Cuca rebateu especulações sobre uma saída do time para comandar novamente algum clube chinês. Também evitou comentar a possível discussão áspera que teria tido com o atacante Rafael Marques no vestiário.

"Minha realidade é o Palmeiras. Não tenho nada com ninguém. Desafio qualquer pessoa do mundo a falar que tenho pré-contrato", declarou Cuca. "Eu tenho outras prioridades na minha vida particular, e aqui no Palmeiras. Quero ajudar a ser campeão."

Antes de conceder entrevista coletiva, Cuca fez uma reunião de cerca de 40 minutos com o elenco palmeirense no centro do gramado da Academia de Futebol. "Foi [uma conversa] de mentalização, de analisar os jogos, o que falta. O campeonato entra em uma reta final, em dois meses, praticamente, acaba. É bom estar interagindo, como eles fazem comigo. Foi mais uma tarde em que fizemos isso e fizemos bem", afirmou.

JOGO-TREINO - Com jogo marcado somente para segunda-feira, contra o Santa Cruz, em Recife, o Palmeiras contou com uma atividade leve para os titulares nesta sexta. Desfalque na derrota para o Grêmio, na quarta, pela Copa do Brasil, o lateral Jean fez transição física, enquanto o meia Cleiton Xavier fez trabalho de movimentação com a bola.

Enquanto isso, os reservas disputaram um jogo-treino com a equipe sub-20. O time foi escalado com Jailson; Thiago Martins, Edu Dracena, Roger Carvalho e Egídio; Arouca, Fabrício e Allione; Erik, Alecsandro e Rafael Marques. A equipe sub-20 levou a melhor na atividade, pelo placar de 1 a 0.

O time do Palmeiras volta a treinar na manhã deste sábado. No domingo, o local do treino já será o Arruda, local da partida contra o Santa Cruz, em Recife.