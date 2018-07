Cuca recomenda que Gabriel Jesus recuse o Barcelona

Os dois gols marcados por Gabriel Jesus na vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, terça-feira, no Allianz Parque, foram vistos de perto pelo diretor de futebol do Barcelona, Raul Sanllehí, interessado na contratação do jogador. Ao final do jogo, atletas e o técnico da equipe alviverde falaram abertamente sobre a possibilidade do garoto ser negociado, embora a diretoria mantenha o discurso de que não existe qualquer conversa com o clube espanhol.

Gabriel Jesus disse, após o término da partida, que não sabia da presença de Sanllehí no estádio. Entretanto, Cuca admitiu que sabia da visita e que isso não interferiu na atuação do atacante. "Eles estão aí faz tempo e já viram outros jogos. O Gabriel sabe disso e não se deixa iludir. Se eu fosse o pai do Gabriel, eu não deixaria ele sair hoje. Hoje ele não jogaria no Barcelona e aqui ele vai crescer mais. Se não vier o Barcelona na frente, vem outro, que ele tenha paciência. E para a seleção, ele vai estar em condição melhor do que estar no Barcelona sem jogar", disse o comandante palmeirense.

Cuca ainda reafirmou que não acredita na saída de Gabriel antes do fim do ano. "Ele sabe que se tiver uma negociação, é para acontecer no futuro e não para já. Ele vai ficar com a gente até o fim do ano", assegurou.

A diretoria palmeirense assegurou que o diretor do Barcelona foi apenas convidado pelo diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, seu amigo. Durante boa parte da partida, os dirigentes acompanharam a partida juntos.

O meia Cleiton Xavier, com passagens pelo futebol europeu, contou que não vê necessidade de aconselhar o companheiro de 19 anos. "Conselho ao Gabriel é injusto porque ele é um menino bom e cabeça tranquila. Nos ajuda bastante e ele sabe que a hora dele vai chegar. Ele é merecedor e a gente lamenta, mas fica feliz por ele. Proposta do Barcelona é sempre bem vista e a gente torce para que ele possa nos ajudar e se um dia for embora, que seja por uma grande equipe. Para mim, ele não falou nada, mas ficamos feliz pelas especulações", explicou.

Já Róger Guedes, que ao lado de Gabriel Jesus foi o destaque da partida, brincou sobre o fato do diretor do Barcelona estar no estádio e espera ter agradado ao espanhol. Ao ser questionado se teria agradado o Sanllehí, comentou. "Tomara que sim (risos). Meu pensamento é no Palmeiras e vim para ajudar. O professor Cuca confiou em mim e me trouxe para cá. É para o Gabriel Jesus mesmo. Queremos que ele fique, mas se tiver de ir vamos ficar felizes também", comentou o atacante.

Quanto a Fernando Prass, o goleiro elogia o garoto e também nega que soubesse da presença do dirigente espanhol na arena "Eu não sabia (presente do Sanllehí), mas é bom, sinal de que o trabalho dele está sendo bem feito, porque não é qualquer um que é observado pelo Barcelona", resumiu o goleiro.