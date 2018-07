Cuca reconhece atuação ruim de todos no Atlético-MG e deixa clube

MARRAKESH - O técnico Cuca reconheceu que todos no Atlético-MG, incluindo ele próprio, não tiveram boa atuação na derrota por 3 a 1 para o Raja Casablanca, nesta quarta-feira, em Marrakesh, no Marrocos. O treinador avisou ao presidente da equipe que não irá continuar no clube, como já havia sido especulado, e se despede na próxima partida. "O Cuca já saiu. O Cuca já pediu para mim para ir embora. Ele já saiu. Os jogadores do Atlético se reuniram e sabem que ele saiu", afirmou Kalil. Ele deve aceitar a proposta do Shandong Luneng, da China.

Com o resultado negativo, o time mineiro não conseguiu a vaga na final do Mundial e vai ter que disputar o terceiro lugar, sábado, contra o Guanghzou Evergrande, da China.

"Infelizmente, no jogo mais importante do ano nós pecamos", lamentou Cuca, na entrevista coletiva após a derrota na semifinal. "Não jogamos bem. Tudo o que gente treinou e trabalhou não conseguimos colocar em prática. Apesar de termos tido mais oportunidades de gol, não fomos bem. E atrás não fomos bem também. Eu me incluo. Não são só eles (os jogadores), somos nós todos."

"Nesse momento, o que tem que se fazer é ter responsabilidade e profissionalismo. Dividir entre nós a culpa e nos desculparmos com o torcedor, que é o mais importante de tudo. E levantar a cabeça", avisou Cuca. Para Cuca, o time atleticano sofreu nesta quarta-feira com a ansiedade, as boas chances de gol desperdiçadas e a falta de uma marcação mais forte. Ele acredita que o Atlético-MG ficou com o jogo na mão quando empatou no segundo tempo, mas vacilou e tomou um contra-ataque que acabou originando o pênalti que permitiu o Raja Casablanca marcar o segundo.

"Eles jogaram muito bem e nós perdemos muitos gols, principalmente no primeiro tempo. Esses gols que nós perdemos geram mais ansiedade e desconfiança em campo. Se você sai na frente, vai ganhar por dois ou três. Se sai atrás, vai tomar o contra-ataque", explicou Cuca, que ainda avaliou que seu time fez poucas faltas para segurar o jogo adversário - foram sete.

Cuca também pediu desculpas à torcida atleticana. "É vergonhoso, lógico que todos nós estamos com vergonha. A gente frustrou o sonho e a alegria do torcedor. Mas isso não pode, de forma alguma, manchar o que esse grupo fez pelo Atlético no ano", disse o técnico, prometendo "profissionalismo e hombridade para fazer o melhor" na disputa do terceiro lugar.