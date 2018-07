Cuca recorre à fé para seguir acreditando no título O técnico Cuca, do Cruzeiro, recorreu nesta sexta-feira à esperança de uma ajuda divina ao comentar as chances de o time mineiro levantar a taça de campeão brasileiro. Na reta final do Brasileirão, Cuca disse que se inspira na campanha que livrou o Fluminense do rebaixamento no ano passado. Quando chegou às Laranjeiras, em setembro de 2009, o time carioca era o último colocado da competição, com 16 pontos em 22 jogos.