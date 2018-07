Cuca reforça banco com titulares do Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca decidiu poupar quase todos os titulares do Atlético- MG na partida contra o Criciúma, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas alguns titulares vão ficar no banco de reservas e até poderão ser utilizados na partida no Estádio Independência, de acordo com a lista de relacionados divulgada neste sábado.

Entre os jogadores que foram titulares na derrota para o Newell''s Old Boys por 2 a 0, na quarta-feira, no duelo de ida das semifinais da Copa Libertadores, cinco foram relacionados para o confronto com o Criciúma: o goleiro Victor, o zagueiro Rafael Marques, o lateral-esquerdo/volante Richarlyson, o volante Josué e o atacante Jô.

Desses, Victor foi o único titular no time treinado por Cuca para o duelo com o Criciúma. Porém, Rafael Marques e Josué podem até ser escalados neste domingo se Leonardo Silva e Leandro Donizete estiverem liberados pelo departamento médico para enfrentar o Newell''s, na próxima quarta, no jogo de volta das semifinais da Libertadores, no Independência. Réver tem presença garantida diante do Criciúma, pois está suspenso no torneio continental.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o jogo com o Criciúma:

Goleiros: Lee, Victor.

Laterais: Michel, Alex, Richarlyson, Júnior César.

Zagueiros: Réver, Rafael Marques, Jemerson.

Volantes: Josué, Rosinei, Lucas Cândido.

Meia: Leleu.

Atacantes: Guilherme, Jô, Luan, Neto Berola, Alecsandro.