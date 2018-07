Cuca relaciona 19 para encarar o Água Santa sem Vitor Hugo e Cristaldo

O técnico Cuca terá dois desfalques inesperados na busca por sua primeira vitória no Palmeiras. O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Cristaldo, que eram dúvidas, foram vetados pelo departamento médico e ficaram de fora da lista de 19 relacionados para a partida diante do Água Santa, neste domingo, em Presidente Prudente, pelo Campeonato Paulista.

Vitor Hugo ficará de fora da partida por precaução. O zagueiro sofreu uma forte pancada na cabeça na derrota de quinta-feira para o Red Bull Brasil, chegou a passar a noite no hospital e foi liberado após não ter nenhum problema constatado. Ainda assim, o departamento médico achou melhor poupá-lo.

Já Cristaldo havia se recuperado de uma lesão muscular e foi um dos destaques da goleada por 4 a 1 sobre o Nacional em jogo-treino disputado na sexta, dando três assistências. Mas deixou a atividade sentindo fortes dores após uma dividida, passou por exames e teve um novo problema na coxa diagnosticado.

Eles se juntam a Dudu, que deixou o duelo contra o Red Bull com uma lesão muscular e já havia sido descartado para a partida. Além destes problemas por contusões, o técnico Cuca não poderá contar com o suspenso Alecsandro e Lucas Barrios, Gabriel Jesus e Matheus Sales, que estão com suas seleções.

No treino deste sábado, que encerrou a preparação para o confronto, Cuca comandou um trabalho técnico e de movimentação de bola. Após três derrotas em suas três primeiras partidas no comando do Palmeiras, o treinador vai em busca de sua primeira vitória pelo clube.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Zagueiros: Thiago Martins, Edu Dracena, Leandro Almeida e Roger Carvalho

Laterais: Egídio, Lucas, João Pedro e Zé Roberto

Volantes: Jean, Gabriel, Arouca e Thiago Santos

Meias: Robinho, Allione e Régis

Atacantes: Rafael Marques e Erik