Cuca relaciona 22 para clássico e Robson Bambu segue como desfalque do Santos

O técnico Cuca divulgou nesta sexta-feira a lista de 22 relacionados do Santos para o clássico diante do Corinthians, neste sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade da lista é a ausência do zagueiro Robson Bambu, que segue afastado por lesão.

Robson foi desfalque do Santos nas últimas partidas graças a uma lesão muscular na coxa sofrida ainda no fim do mês passado, contra o Atlético-PR. Ele chegou a treinar esta semana e tinha o retorno dado como certo, mas a comissão técnica achou melhor mantê-lo afastado neste fim de semana.

A boa notícia é o retorno de Lucas Veríssimo, também recuperado de lesão. A tendência até pelo tempo que o jogador ficou afastado, porém, é de que Cuca mantenha a dupla de zaga que atuou as últimas partidas como titular, com Gustavo Henrique e Luiz Felipe.

Se não promover nenhuma grande surpresa, Cuca deverá escalar o Santos neste sábado com: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Dodô; Yuri (Jean Mota), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González (Eduardo Sasha), Gabriel e Bruno Henrique.