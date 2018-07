Cuca relaciona atacante Gabriel Jesus para jogo entre Palmeiras e Flamengo

O técnico Cuca, do Palmeiras, aumentou o suspense para o encontro de líderes do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, nesta quarta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Nesta terça, o treinador divulgou a lista de relacionados com 26 jogadores, entre eles o atacante Gabriel Jesus. O artilheiro do time com 10 gols na competição tenta se recuperar de lesão na coxa esquerda e não tem presença confirmada na equipe titular.

No treino fechado desta terça-feira, o atacante de 19 anos treinou separadamente do resto do elenco. O jogador sentiu a lesão durante o empate com o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre, e desde então virou dúvida para a partida decisiva. Como o elenco ganhou folga na última segunda, teve apenas um dia de trabalho na Academia de Futebol desde então.

Cuca fez um trabalho tático e de jogadas ensaiadas durante mais de uma hora. O treinador conta com os retornos do zagueiro colombiano Mina e do lateral-direito Jean. Ambos cumpriram suspensão na última rodada por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Mesmo liberado da acusação de doping, o atacante Alecsandro fica fora para cuidar do recondicionamento físico.

A presença incerta de Gabriel Jesus faz com que Rafael Marques, Lucas Barrios, Leandro Pereira e Érik briguem pela vaga de substituto no ataque. Para o jogo, que começa às 21h45, a provável escalação será: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Roger Guedes e Barrios.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros - Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais - Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto

Zagueiros - Edu Dracena, Mina, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes - Gabriel, Matheus Sales, Tchê Tchê e Thiago Santos

Meias - Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés

Atacantes - Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Róger Guedes e Rafael Marques