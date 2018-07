Cuca relaciona Brandão e Anselmo Ramon no Cruzeiro O atacante Brandão deve mesmo fazer neste domingo o seu primeiro jogo com a camisa do Cruzeiro perante a torcida celeste. O ex-jogador do Olympique de Marselha, contratado durante o Campeonato Mineiro, foi relacionado para enfrentar o Palmeiras, em Sete Lagoas, pela segunda rodada do Brasileirão.