Cuca relaciona Brandão e Vitor para jogo do Cruzeiro

Sem poder contar com Thiago Ribeiro e Pablo, lesionados, o técnico Cuca incluiu o atacante Brandão e o lateral-direito Vitor na lista de 19 jogadores relacionados no Cruzeiro para a partida desta quarta-feira, contra o Once Caldas, às 21h50 (de Brasília), em Manizales, na Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Recém-contratado pelo Cruzeiro junto ao Olympique de Marselha, da França, Brandão terá a chance de fazer a sua estreia pelo clube. Já Vitor, ex-Palmeiras e Sport, está confirmado no lugar de Pablo e irá estrear pela equipe, pois também não pôde ser inscrito para disputar o Campeonato Mineiro, outra competição que o time disputa neste primeiro semestre.

Outro jogador que foi incluído na lista de relacionados foi o zagueiro Victorino. Poupado da partida contra o América de Teófilo Otoni, no último sábado, pelo Campeonato Mineiro, por causa de uma contratura na coxa esquerda, ele está recuperado para voltar a defender o Cruzeiro.

A delegação cruzeirense embarcou na manhã desta terça-feira para a Colômbia e irá desembarcar, em chegar prevista para as 16 horas (de Brasília), na cidade de Pereira, antes de seguir por terra para Manizales.

Confira os 19 jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Vitor e Gilberto.

Zagueiros: Victorino, Gil, Léo e Edcarlos.

Volantes: Henrique, Leandro Guerreiro, Everton e Marquinhos Paraná.

Meias: Montillo, Roger e Dudu.

Atacantes: Brandão, Farías, Ortigoza e Wallyson.