Cuca relaciona Sánchez e Felippe Cardoso no Santos para enfrentar o São Paulo

Ausente nas últimas duas partidas do Santos no Brasileirão, o meio-campista uruguaio Carlos Sánchez voltou a ser relacionado pelo técnico Cuca e deve estar disponível para disputar o clássico contra o São Paulo, às 16 horas deste domingo, em casa. Outra novidade na lista é a presença do atacante Felippe Cardoso, que pode fazer a estreia dele pelo clube.

Durante período de treinos com a seleção uruguaia, Sánchez sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa. Cardoso também estava em processo de recuperação, já que, ainda antes de se transferir da Ponte Preta para o Santos, ele se tratava de lesão no púbis.

O único desfalque de Cuca para o clássico é Lucas Veríssimo, que se recupera de lesão muscular na coxa, por isso a zaga formada por Gustavo Henrique e Robson Bambu deve ser repetida pela quarta vez seguida. O Santos não perde há oito jogos e não sofre nenhum gol há sete, contabilizados apenas os resultados em campo.

"Essa crescente é muito importante para a gente", disse Bambu em entrevista concedida ao site oficial do Santos, publicada neste sábado. "Até um mês atrás, nosso grupo passava por um momento muito difícil perto da zona de rebaixamento. Agora, graças a Deus, temos conseguido as vitórias. O sistema defensivo também não tem sofrido gols graças à dedicação de todos. O grupo está bem focado nos objetivos. Desse jeito só temos a crescer no campeonato, temos muito pela frente", afirmou.

Aos 20 anos, essa é a primeira sequência do defensor como titular. "O São Paulo é uma equipe que vem fazendo bons jogos, que tem um ataque muito bom. Mas nossas expectativas são as melhores possíveis. Nosso grupo está muito preparado, estamos crescendo no decorrer do campeonato e vai ser um jogo bom. Um jogo que pode se esperar tudo, com os dois times atacando muito. Mas estamos preparados, principalmente por jogar dentro de casa, na Vila Belmiro. Esse clássico é muito importante para o time e para mim, estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Só temos a crescer", disse.