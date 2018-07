Cuca relaciona Wellington Paulista e mais 19 no Cruzeiro O técnico Cuca divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados para a partida decisiva deste sábado, contra o Corinthians, às 19h30, no Pacaembu, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Wellington Paulista, recuperado de uma torção tornozelo, é a única novidade no grupo de 20 jogadores escolhidos pelo treinador para viajar a São Paulo.