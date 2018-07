Cuca relaciona Zé Roberto, Edu Dracena e Róger Guedes para jogo decisivo

O elenco do Palmeiras fez na tarde deste domingo, na Academia de Futebol, o último treino para o duelo decisivo diante do São Bernardo, nesta segunda-feira, às 21 horas, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Paulistão. Após o treinamento, o técnico Cuca confirmou o lateral Zé Roberto, o zagueiro Edu Dracena e o atacante Róger Guedes como principais novidades na lista de 23 jogadores relacionados para o confronto.

Entre eles, Zé Roberto e Edu Dracena estão de volta depois de desfalcar o Palmeiras nos duelos contra Mogi Mirim, pela competição estadual, e River Plate-URU, pela Copa Libertadores, por desgaste físico. Já Róger Guedes, contratado há dez dias junto ao Criciúma, foi relacionado pela primeira vez para um jogo da sua nova equipe. Com 19 anos de idade, o garoto poderá fazer assim a sua estreia.

Outro que volta a ficar à disposição de Cuca é Gabriel Jesus, que ficou fora das duas últimas partidas por motivo de suspensão - primeiro o atacante desfalcou a equipe por ter acumulado três cartões amarelos no Paulistão e depois por ter sido expulso diante do Rosario Central, na Argentina, pela Libertadores.

O meia Cleiton Xavier e o atacante Dudu, por sua vez, voltaram a ser relacionados por Cuca. O primeiro deles retornou ao time contra o River Plate-URU, na última quinta-feira, enquanto o segundo ficou apenas na reserva no confronto depois de ter se recuperado de dores nas coxa.

Neste domingo, Cuca comandou um treino tático e depois, ao fim da atividade, alguns jogadores realizaram treinamentos de faltas e pênaltis. Caso o duelo desta segunda-feira termine empatado no tempo normal, o último classificado às semifinais do Paulistão será determinado nas cobranças de penalidades.

Confira a lista dos 23 relacionados:

Goleiros - Fernando Prass e Vagner.

Laterais - Egídio, Lucas e Zé Roberto.

Zagueiros - Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo.

Volantes - Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos.

Meias - Allione, Cleiton Xavier, Róger Guedes e Robinho.

Atacantes - Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios e Rafael Marques.