Cuca renova com o Atlético-MG por mais uma temporada

BELO HORIZONTE - Apesar da visível queda de produção da equipe no segundo turno e da possibilidade de terminar o Brasileirão sem nem mesmo ficar com o vice-campeonato e com a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, o trabalho de Cuca agradou a diretoria do Atlético-MG e o treinador já acertou contrato por mais uma temporada.

O acordo, válido até o fim de 2013, foi selado nesta terça-feira, em reunião entre Cuca e o presidente Alexandre Kalil antes do treino da tarde na Cidade do Galo. As duas partes não deram mais informações sobre a renovação.

Cuca está no Atlético-MG desde agosto de 2011. Após um início de trabalho ruim, ele recuperou a equipe e evitou o rebaixamento para a segunda divisão no Brasileirão do ano passado.

Nesta temporada, começou com tudo e conquistou o Campeonato Mineiro de forma invicta, compensando a eliminação precoce na Copa do Brasil. No Brasileirão, chegou a abrir larga vantagem na ponta da tabela, mas viu o time cair de produção no segundo turno, com apenas cinco vitórias em 17 jogos.