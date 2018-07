Cuca repete time e dá atenção para a bola parada no Palmeiras

O técnico Cuca comandou nesta quinta-feira mais um treinamento coletivo em um spa em Atibaia, local onde o Palmeiras treina nesta semana, e repetiu a formação ensaiada na quarta-feira, com Tchê Tchê e Barrios como titulares. O treinador também aproveitou a atividade para trabalhar a bola parada e testar algumas jogadas ensaiadas.

O time que iniciou a atividade como titular e deve enfrentar o Atlético-PR, sábado, no Allianz Parque é formado por Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Matheus Sales, Tchê Tchê, Cleiton Xavier, Róger Guedes e Gabriel Jesus; Barrios. Como aconteceu na quarta, Jean e Tchê Tchê ficaram revezando entre a lateral-direita e o meio-campo.

O time reserva teve Vagner; João Pedro, Fabiano, Thiago Santos e Zé Roberto; Arouca, Gabriel, Erik, Luan e Rafael Marques; Alecsandro. A intenção de Cuca foi montar os reservas com uma formação parecida com a do Atlético-PR para simular situações de jogo.

Durante o treino, o treinador parou diversas vezes a atividade para organizar a defesa, principalmente nas jogadas de bola parada. Zé Roberto cruzava para a área e os defensores tinham que evitar o gol. Em seguida, o time atacou em algumas jogadas ensaiadas através de cobrança de falta com Cleiton Xavier.

No campo ao lado, 11 jogadores fizeram um trabalho diferenciado, casos de Jailson, Vinicius Silvestre, Augusto, Vitinho, Fabrício, Moisés, Dudu, Cristaldo, Rodrigo, Artur e Vitinho.

A delegação palmeirense volta para São Paulo na manhã desta sexta-feira e à tarde treinará no Allianz Parque, palco da partida contra o Atlético-PR.