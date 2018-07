Cuca se diz renovado e explica fracasso no Santos em 2008: 'Estava esgotado'

De volta ao Santos após dez anos, o técnico Cuca explicou o que deu errado entre ele e o clube na primeira passagem como treinador, em 2008. Na ocasião, foram três vitórias, quatro empates e sete derrotas no Brasileirão daquela temporada, na qual ele dirigiu também o Botafogo e o Fluminense

"Fiquei quase três anos no Botafogo. Perdemos no Morumbi, para o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, nos pênaltis, e no outro dia estava aqui no Santos. Agora estou completamente motivado e pronto para dar meu máximo. Naquele tempo, eu estava esgotado. Por isso fiquei pouco tempo e pedi demissão. Estou renovado e com muita vontade de ajudar", explicou o treinador em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, onde foi apresentado como novo treinador do time.

Substituído por Márcio Fernandes, que terminou o Brasileirão de 2008 na 15ª posição e salvou o Santos do rebaixamento, Cuca foi técnico do Fluminense durante nove partidas naquele ano, mas também deixou a equipe por causa dos maus resultados. Comandado por René Simões, o clube carioca terminou em 14° lugar e escapou do descenso.

"Precisava de um momento para priorizar a família. Hoje, eu me encontro plenamente disposto a realizar um grande trabalho e com muita confiança", garantiu o treinador, demitido do Palmeiras em outubro de 2017, após uma segunda passagem iniciada em maio. Em 2016, conquistou o Brasileirão daquela temporada com o clube paulistano.

De acordo com Cuca, apenas não cair para segunda divisão é pouco para ele nessa segunda passagem no Santos como técnico. "Não quero passar como o técnico que não deixou o clube cair. Quero ter conquistas aqui e dependo deles, dos jogadores. Vou dar o máximo para tirar o máximo deles", afirmou o técnico, que garantiu que a reestreia dele será às 19h30 desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.