Cuca se isola como terceiro técnico com mais vitórias em Brasileiros

O técnico Cuca se isolou como terceiro treinador com mais vitórias em Campeonatos Brasileiros. O comandante do São Paulo chegou a 204 triunfos na competição e está atrás apenas de Muricy Ramalho (235) e Vanderlei Luxemburgo (333).

Cuca ultrapassou Levir Culpi (203) com a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã. Antes, na 11ª rodada, a equipe havia goleado a Chapecoense por 4 a 0, quebrando o jejum de oito partidas sem triunfo. O São Paulo chegou a 21 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela.

Das 204 vitórias de Cuca em Brasileiros, 18 foram obtidas no comando da equipe tricolor. Em sua primeira passagem pelo clube, em 2004, o treinador conquistou 13 triunfos. Neste ano, foram mais cinco vitórias.

Cuca conquistou o Brasileirão em 2016, quando comandava o rival Palmeiras. Na ocasião, ele foi eleito o melhor técnico do campeonato. Agora no São Paulo, o treinador acredita que o time está na briga pelo título deste ano.

“A gente está melhorando. Não quero passar a responsabilidade de 'agora vamos lutar pelo título', porque o São Paulo sempre vai lutar pelo título. Mas tem de ratificar, ter regularidade e manter a regularidade. Se mantivermos isso, temos boas chances de lá na frente chegar em primeiro”, afirmou Cuca.

O São Paulo voltará a jogar apenas no dia 10 de agosto, quando receberá o Santos, no Morumbi. A equipe terá duas semanas sem compromisso oficial porque o Athletico-PR, adversário nesta 13ª rodada do Brasileirão, viajará para disputar a Levain Cup.

Veja os dez técnicos com mais vitórias em Brasileiros:

1 - 333 vitórias - Vanderlei Luxemburgo

2 – 235 vitórias - Muricy Ramalho

3 – 204 vitórias - Cuca

4 – 203 vitórias - Levir Culpi

5 - 202 vitórias - Abel Braga

6 - 201 vitórias - Celso Roth

7 – 188 vitórias - Antônio Lopes

8 – 182 vitórias – Emerson Leão

9 – 178 vitórias - Tite

10 – 172 vitórias - Telê Santana