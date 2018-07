Cuca: 'Sou realista. Não consegui ainda definir um time titular'

O técnico Cuca, do Palmeiras, concedeu uma entrevista coletiva em tom de resignação na madrugada desta quinta-feira, no Allianz Parque, depois da derrota do time por 2 a 0 para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Em vez de análises sobre a partida, o treinador fez uma série de lamentos sinceros e admitiu uma série de falhas, como não ter definido uma formação titular após dois meses no cargo.

"Eu sou realista. Não consegui definir ainda um Palmeiras, como definir a lateral, dar sequência para eles. Não consegui definir ainda quem é o centro-avante. Você não consegue dar sequência, porque sempre um não está com a condição ideal", afirmou o treinador. "Não podemos ser covardes e acusar quem contratou. O time é bom, mas se não rende o esperado, a culpa é de quem treina", disse.

A equipe acumulou a terceira derrota seguida na temporada, a segunda dela pelo Brasileiro. A distância agora para o líder Corinthians aumentou para 16 pontos. "Ficou muito difícil pensar em título", admitiu Cuca. "No Campeonato Brasileiro o Palmeiras tem que pensar na Libertadores do ano que vem, terminar de preferência entre os quatro primeiros. Mas temos os mata-matas como carro chefe. Vamos tentar ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil ou os dois", disse.

O treinador reconheceu que na tentativa em reagir, precisou fazer mudanças bruscas na tática do time, como colocar em campo cinco atacantes no segundo tempo: Dudu, Róger Guedes, Willian, Borja e Keno. "É lógico que deu uma bagunçada. Mas é o que você precisa fazer para ter uma tabela, ou um gol para mudar o astral do jogo. Não deu certo. Sei que a responsabilidade é minha", reconheceu Cuca.

O Palmeiras se reapresenta aos treinos na tarde desta quinta-feira, com os portões fechados. O clube tem como como próximo compromisso o Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.