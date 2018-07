Cuca tem só uma dúvida para definir time do Atlético-MG O técnico Cuca mostrou nesta quinta-feira que tem apenas uma dúvida para definir o time titular do Atlético-MG para o jogo deste domingo, contra o Botafogo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador escalou Carlos César como titular no meio-campo, mas depois sacou o atleta e promoveu a entrada do atacante Neto Berola no decorrer do coletivo que comandou na Cidade do Galo.