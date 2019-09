Cuca tenta acertar o ataque do São Paulo, que não marca há três rodadas

A sequência de três partidas sem vitória do São Paulo coincide com o jejum de gols do time no Campeonato Brasileiro. A última vez que a equipe balançou as redes adversárias foi em 18 de agosto, contra o Ceará, quando o lateral Daniel Alves garantiu a vitória por 1 a 0 em sua estreia com a camisa tricolor.

LEIA TAMBÉM > Notícias do São Paulo

Depois disso, o São Paulo foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0, empatou em casa sem gols com o Grêmio e no sábado sofreu a derrota em Porto Alegre para o Internacional por 1 a 0. Se a defesa tem conseguido ser sólida no Brasileirão, com 12 gols sofridos em 18 partidas, o poder ofensivo está baixo, com apenas 20 gols marcados, mais da metade do líder Flamengo, que já fez 41 gols.

Até por isso, o retorno de alguns jogadores de frente nesta semana está sendo aguardado pelo técnico Cuca com muita ansiedade. Daniel Alves, que tem jogado no meio, vai retornar da seleção brasileira e Antony vai voltar da seleção olímpica. Tem ainda Pato, Pablo e Toró, que estão se recuperando de lesão.

"Essa semana provavelmente terei o retorno de todos. Mas isso não quer dizer que todos estarão prontos para jogar, porque estão em transição. Precisaremos avaliar quanto tempo não joga uma partida, existe a questão do ritmo de jogo. Precisamos de calma e sabedoria para escolher as peças certas, mesclando qualidade técnica e a física também", avisou o treinador.

O elenco do São Paulo retorna nesta segunda-feira aos treinos, às 15h30, e Cuca começa a preparar o time para a partida de domingo, contra o CSA, às 19h, no Morumbi. O duelo vale pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, e o comandante já avisou que a equipe precisa dos três pontos para iniciar uma arrancada no segundo turno do campeonato.