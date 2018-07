Cuca terá volta de argentinos e de meia do Audax para o Brasileiro

Além dos 37 atletas que já estão à disposição, o técnico Cuca terá o retorno de 11 jogadores que estavam emprestados e voltam no final do Campeonato Paulista e começo do segundo semestre. Na relação estão os argentinos que haviam sido indicados por ex-treinador Ricardo Gareca – o zagueiro Tobio e o meia Mouche. O primeiro está emprestado ao Boca Juniors até dia 10 de julho; o segundo está no Lanús até o final de junho.

Outro jogador de destaque que voltará ao Palmeiras é o meia Juninho, finalista do Campeonato Paulista com o Osasco Audax. Autor de dois gols e uma assistência, Juninho atuou em 11 partidas. O Criciúma demonstrou interesse em ter o jogador por empréstimo, como parte da negociação de Róger Guedes. Camisa 10 do Palmeiras na Copinha de 2015, Juninho tem contrato com o Verdão até o fim de 2018.

A maioria dos jogadores deverá ser novamente emprestada ou negociada. Logo após a derrota para o Santos nos pênaltis, no domingo, Cuca já indicou que prefere trabalhar com um elenco menor. “Na realidade, agora entra meu trabalho. Vou poder treinar, montar uma equipe mais ou menos à minha feição. Nós temos muitos jogadores, vamos dar uma diminuída no elenco, para que muitos jogadores possam jogar em outros lugares. É melhor do que ficar entrando uma vez ou outra no Palmeiras. E temos que fortalecer nossa equipe, sim. Para o Brasileiro temos que estar fortalecidos”, afirmou o técnico.

Veja os jogadores que voltam de empréstimo:

Raphael Alemão - Goleiro - Atlético Sorocaba

Matheus Muller - Lateral São Bento

Leo Cunha - Lateral - Boavista-RJ

Gabriel Dias - Zagueiro Mogi Mirim

Tobio – Zagueiro - Boca Juniors

Luiz Gustavo - Zagueiro - Ferroviária

Bruninho - Volante - Mogi Mirim

João Denoni – meia - Ituano

Juninho - Meia - Osasco Audax

Mouche - Meia - Lanús

Rodolfo - Atacante - Ypiranga-RS