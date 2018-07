Cuca terá de mudar a defesa do Palmeiras

O técnico Cuca tem duas dúvidas para escalar o Palmeiras contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Para defender a liderança na competição o treinador terá de mudar a defesa.

A vitória no clássico sobre o São Paulo, por 2 a 1, rendeu ao zagueiro Mina e ao lateral-direito Jean o terceiro cartão amarelo. Com isso, Edu Dracena e João Pedro devem aparecer no time titular no domingo.

A baixa do colombiano Mina para o duelo no Sul esfriou um pouco a animação do zagueiro pelo gol no clássico. "Sabemos que enfrentaremos grandes equipes, mas sabemos do time que temos. Estudamos cada um dos rivais. Agora é tratar de fazer as coisas da melhor maneira", comentou o defensor.