Cuca testa Allione e Rafael Marques entre os titulares do Palmeiras

O técnico Cuca terá que mexer mais uma vez no ataque do Palmeiras. Desta vez, Erik está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e em seu lugar o treinador testou duas formações nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. No começo do treino, Allione foi escalado entre os titulares, ao lado de Dudu e Róger Guedes no setor ofensivo, em um treinamento coletivo sem goleiros. Pouco depois, Rafael Marques entrou no lugar do argentino.

Outra novidade foi a volta de Cleiton Xavier no lugar do volante Thiago Santos, deixando clara a intenção do treinador em armar um esquema mais ofensivo para encarar a Ponte Preta no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Essa, inclusive, tem sido uma tática adotada pelo comandante. Quando a partida é fora de casa, Thiago Santos é o titular para reforçar a marcação. Já em confrontos em casa quem costuma aparecer é Cleiton Xavier, dando maior qualidade ao toque de bola e à criação das jogadas.

A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que Yerry Mina, que não atua desde o dia 12 de julho, por causa de uma lesão muscular, participou da maior parte do treino com bola da última quarta-feira e a comissão técnica espera contar com ele, pelo menos, para o banco de reservas. Edu Dracena e Leandro Pereira também participaram da atividade normalmente e podem ser aproveitados neste domingo.

O treinador vai comandar pelo menos mais dois treinamentos até definir o time que enfrenta a Ponte Preta. Um retorno assegurado é o do lateral-esquerdo Zé Roberto, que cumpriu suspensão na última rodada.