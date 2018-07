Cuca testa defesa titular e escala Jean na lateral

Com todos os jogadores à disposição – exceto Mina, que faz a transição entre a parte física e a técnica depois de uma fratura no pé esquerdo -, o técnico Cuca treinou a defesa que deve ser a titular na partida contra o Bahia, quinta-feira, no Pacaembu. Com Mayke e Luan suspensos, o treinador escalou Jean, Edu Dracena, Juninho e Egídio. Tchê Tchê atuou como primeiro volante, protegendo a zaga. Foi o primeiro treino após a folga do final de semana.

Cuca enfatizou o posicionamento da defesa quando for atacada. Arouca, Felipe Melo, Guerra, Moisés, Róger Guedes, Deyverson e Borja formaram a linha de ataque que deveria pressionar os defensores. Na semana passada, o treinador havia demonstrado preocupado com o contra-ataque do Bahia. O Palmeiras terá mais dois treinos antes da próxima rodada do Brasileiro.

O zagueiro Mina trabalhou separadamente. Com boa recuperação, na avaliação do corpo médico, o colombiano deverá ser liberado nas próximas semanas.

Com 43 pontos, o time é o quarto colocado e está a 12 pontos do líder Corinthians. Cuca definiu que o Palmeiras deverá vencer os 12 jogos restantes para continuar com chances de disputar o título.