Cuca testa diversas novidades no Palmeiras em treino coletivo

O técnico Cuca comandou nesta terça-feira o primeiro treino coletivo em Atibaia, onde a equipe do Palmeiras se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro, e montou um time com várias novidades. A principal delas está no ataque, onde Lucas Barrios e Alecsandro parecem brigar por uma vaga. Róger Guedes, Cleiton Xavier e João Pedro também apareceram entre os titulares.

Barrios iniciou a atividade como titular, em uma formação no esquema tático 4-2-3-1. O time formado teve Fernando Prass; João Pedro, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Matheus Sales e Jean; Gabriel Jesus, Cleiton Xavier e Róger Guedes; Barrios.

Os reservas eram formados por Vagner; Rodrigo, Fabiano, Thiago Santos e Fabrício; Gabriel, Arouca e Moisés; Luan, Erik e Cristaldo. No segundo tempo do coletivo, Moisés foi para o time titular e Vitinho entrou na equipe reserva. Rafael Marques e Alecsandro, que treinavam faltas em outro campo, também foram testados no time principal.

Assim, a formação titular passou a atuar no 4-4-2 com Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Matheus Sales, Moisés, Rafael Marques e Róger Guedes; Gabriel Jesus e Alecsandro.

Roger Carvalho, Régis e Leandro Almeida permaneceram em São Paulo. Zé Roberto foi liberado para resolver assuntos particulares, mas deve treinar normalmente à tarde. Allione continua fazendo tratamento enquanto Dudu, Augusto, Vitinho, Artur, Jaílson e Vínicius Silvestre fizeram um trabalho no campo ao lado. Edu Dracena chegou a viajar para Atibaia, mas sentiu dores musculares e voltou para São Paulo, onde passa por exames.

O zagueiro Mina chegou nesta terça-feira pela manhã ao Brasil e passa por exames médicos antes de assinar um contrato válido por cinco temporadas. O defensor ainda retornará ao Independiente Santa Fe, para a disputa das últimas rodadas do Campeonato Colombiano. O meia e lateral Tchê Tchê é aguardado em Atibaia e pode aparecer já na atividade desta tarde, que será sem a presença da imprensa.