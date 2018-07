Cuca testa Serginho e deve escalar Eron no Atlético-MG A escalação do volante Serginho entre os titulares foi a principal novidade do Atlético Mineiro no coletivo realizado na manhã desta sexta-feira na Cidade do Galo. O jogador ocupou a vaga do meia Escudero, poupado da atividade por conta de dores no músculo adutor da coxa esquerda. O argentino, porém, deve ter condições de enfrentar o Uberaba, domingo, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Mineiro.