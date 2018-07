Cuca testa time do Atlético-MG com Mancini e Berola O técnico Cuca comandou na tarde desta quarta-feira o primeiro treino coletivo da semana no Atlético-MG e começou a armar a equipe que, no domingo, às 16h, vai fazer o clássico contra o América-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.