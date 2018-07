Cuca: 'Trabalho vai aparecer no Campeonato Brasileiro'

Após duas vitórias consecutivas, Cuca respira aliviado no Palmeiras. E o resultado positivo no clássico diante do Corinthians deixou o treinador mais otimista em relação ao futuro da equipe. Depois de ganhar do rival por 1 a 0, ele reafirmou que o objetivo do time é ser campeão Brasileiro.

"Até podemos ser campeões paulistas ou da Libertadores, mas o trabalho da gente, a longo prazo, vai aparece no Campeonato Brasileiro", afirmou Cuca, que lembrou do começo difícil no Palmeiras (quatro derrotas nos quatro primeiros jogos).

"É muito cedo para falar, eu estou perdendo de 4 a 2 ainda, está horrível. Ganhei duas e perdi quatro com o Palmeiras. Mas hoje eu estou muito feliz com a vitória. Só não podemos comemorar muito porque quarta já é outro jogo. Vamos fazer de tudo para ganhar."

A situação do Palmeiras é delicada na Libertadores. O time é apenas o terceiro colocado do grupo 2, com apenas 4 pontos. O Nacional (URU) é o líder da chave, com 8, e o Rosário, rival de quarta-feira, soma 7. Só um resultado positivo evita uma eliminação precoce na competição.