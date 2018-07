Cuca usa Flu de 2009 como inspiração para o Atlético Em busca do título brasileiro, o Atlético-MG se inspira exatamente no rival de quem quer tomar a liderança da competição. Técnico do Fluminense na famosa arrancada de 2009, quando a equipe tricolor venceu cinco jogos seguidos nas últimas rodadas e escapou do rebaixamento que parecia certo, o técnico Cuca usa aquele time como espelho.