Cuca valoriza clássico, mira liderança e elogia Pato no São Paulo

Dois dias antes de o São Paulo enfrentar o Corinthians, o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva no CT da Barra Funda e valorizou a importância do clássico de domingo. A equipe tricolor está em terceiro lugar do Brasileirão, com 11 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras e um a menos que o Atlético-MG.

"Por si só vale mais do que três pontos, clássico é diferente, envolve toda a imprensa e toda a cidade. A gente vive um momento no Brasileiro que é bom, em terceiro lugar podendo se tornar líder se vencer e tiver uma combinação de resultados. Tem coisas boas, tem que estar otimista", afirmou Cuca, que lembrou o retrospecto do São Paulo em Itaquera: oito derrotas e três empates.

"Nunca ganhamos na Arena, mas é mais uma oportunidade. É um compromisso difícil, temos que nos preparar bem para fazer um bom jogo. Fazendo um bom jogo, ficamos próximos de conseguir um bom resultado", disse o treinador.

Cuca também elogiou o atacante Alexandre Pato, que reecontrará o Corinthians pela primeira vez neste domingo. Nas outras oportunidades, o jogador não pôde atuar por questões contratuais.

"O Pato é um jogador experiente, já sabe o que é jogar nos dois times da capital e sabe que vai ser mais pressionado do que os outros. Mas é um jogador experiente, tem evoluído, nesse último jogo se posicionou melhor, foi o autor dos nossos melhores disparos ao gol. E ele vai subir gradativamente, isso é uma coisa óbvia", declarou Cuca.

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 19h, em Itaquera, pela quinta rodada do Brasileirão.