Cuca valoriza vitória e exalta elenco do Atlético-MG O foco do Atlético Mineiro está na decisão da Copa Libertadores, mas o técnico Cuca fez questão de celebrar a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, domingo, no Estádio do Pacaembu. Para ele, o triunfo comprovou a força do elenco, pois o time atuou com apenas três jogadores considerados titulares - Victor, Réver e Bernard.