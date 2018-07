Cuca vê campeonato aberto após empate do Atlético-MG

Cuca ressaltou que o duelo entre Atlético-MG e Fluminense, domingo, em Belo Horizonte, deve definir o rumo do Campeonato Brasileirão."Não dá para comemorar o empate, mas não é todo ruim. A gente não pode ficar triste com 60 pontos. O anormal que está acontecendo é com o Fluminense, mas o campeonato está em aberto, faltam sete rodadas e a próxima é na nossa casa, um jogo decisivo", disse.

O treinador lamentou a desatenção do Atlético-MG, que levou dois gols nos minutos iniciais do jogo, mas aprovou o poder de reação do time, que conseguiu empatar o duelo ainda no primeiro tempo. Apesar de ter considerado o resultado justo, Cuca acredita que o time poderia ter vencido se não tivesse desperdiçado chances de gol no segundo tempo.

"Com dez minutos, estava 2 a 0, aí invertemos o que tínhamos planejado, mudamos o plano dentro do jogo e melhorou. Tivemos força de reação, o que não é fácil aqui na Vila, o Santos é um time qualificado. Arriscamos tomar três, quatro, mas empatamos e, no segundo tempo, começamos melhor, tomamos conta do jogo e perdemos gols com o Richarlyson e o Leonardo. No geral, o placar acabou sendo justo pelo que as equipes fizeram, foi uma pena a gente terminar com um a menos", comentou.

Para Cuca, a perda de Bernard, que sofreu um trauma e precisou sair do jogo, deixando seu time com um jogador a menos - as três substituições já tinham sido feitas - durante o segundo tempo, também atrapalhou o Atlético-MG.

"Poderíamos ter vencido porque o jogo estava se abrindo para nós. A gente estava melhor na partida no segundo tempo, mas perdemos o Bernard e aí tivemos que administrar o empate. Naquele momento, era o que dava para fazer", avaliou.