Cuca vê clássico de quarta como chance de intensificar caça ao Corinthians

A caça ao líder Corinthians movimenta o Palmeiras mesmo dias antes do clássico da próxima semana, no Allianz Parque. O elenco vê no encontro a possibilidade de reduzir a vantagem para o rival e de a partir desta derrota, fazer com que o clube do Parque São Jorge comece a perder pontos com mais regularidade no Campeonato Brasileiro.

O técnico Cuca disse nesta sexta-feira estar admirado com o alto rendimento do Corinthians no Brasileiro. A diferença do Alvinegro para o Palmeiras, quarto colocado, é de dez pontos atual. "O momento deles é de tirar o chapéu. Estão com quase 90% de aproveitamento. Tem que aplaudir quem faz uma campanha dessa", afirmou o treinador nesta sexta.

Apesar de reconhecer a grande campanha rival, o elenco palmeirense quer aproveitar a chance para, quem sabe, encerrar o longo período de invencibilidade corintiana na próxima quarta e ao mesmo tempo diminuir a diferença. "A campanha deles é anormal, muito acima. Não tem na história dos pontos corridos uma campanha com essa. Temos que parabenizar. Mas é difícil manter. Temos que aproveitar os confrontos diretos, que são as chances que temos para diminuir", afirmou.

Cuca cobrou foco primeiramente no Cruzeiro, adversário de domingo, no Mineirão. Prova disso é o plano dele de não poupar titulares no confronto e escalar o que tiver de melhor, mesmo sob o risco de perder jogadores para o clássico. Além do possível desgaste, estão pendurados com dois cartões amarelos o atacante Róger Guedes, o meia Michel Bastos e o volante Thiago Santos.