Cuca vê empate com sabor de vitória para Atlético-MG

NOVO HAMBURGO - O técnico Cuca afirmou que o ponto conquistado pelo Atlético Mineiro no empate por 0 a 0 com o Internacional, domingo, em Novo Hamburgo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve sabor de vitória. O time teve o atacante Fernandinho expulso ainda no primeiro tempo, mas mesmo assim conseguiu sair de campo sem ser derrotado. "É um ponto que tem o efeito moral de uma vitória", disse.

Cuca avaliou que o Atlético-MG vinha dominando o duelo com o Inter até ficar com um jogador a menos aos 36 minutos, quando Fernandinho recebeu o cartão vermelho. Depois disso, ele apontou que o time se defendeu bem, mas também conseguiu criar chances de gol diante do Inter.

"Jogamos uma hora com um a menos e a gente estava bem no jogo, estava pronto para fazer o gol quando perdemos o Fernandinho. Aí, a estratégia muda e os jogadores cumpriram à risca. Marcaram bem, passaram a linha da bola, mas não abdicamos de tentar ganhar, tivemos chances com o Luan, o Ronaldo. No geral, esse ponto foi muito bom", comentou.

Ao empatar com o Inter, o Atlético completou a terceira partida sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. E essa evolução do sistema defensivo foi celebrada por Cuca. "É o nosso terceiro jogo sem tomar gol e o nosso quarto jogo invicto. O Inter tem uma equipe com uma qualidade fantástica e temos que comemorar esse ponto porque jogar uma hora com um a menos não é fácil. Temos que valorizar esse ponto, tem dia que você vai empatar e vai ser bom e, hoje, foi assim", disse.

O empate de domingo deixou o Atlético com 16 pontos, na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Agora, o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, no Maracanã, o time enfrentará o Botafogo, no jogo de ida das oitavas de final da competição.