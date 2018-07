Cuca vê superação do Cruzeiro para chegar à liderança

"A torcida está muito feliz por tudo que esse grupo tem representado pelo Cruzeiro, jogando no limite do cansaço, no limite da entrega. É desumano jogar na quinta-feira até 23h30 (contra o Goiás, em Goiânia), viajar o dia inteiro, chegar e jogar quatro horas da tarde aos 35 graus. E eles (atletas) jogaram bem, dentro do que se podia", elogiou Cuca, após a vitória sobre o Fluminense.

Mesmo com todo esse desgaste, Cuca avaliou que o Cruzeiro mereceu a vitória no confronto dos líderes. "No primeiro tempo, quando o sol estava na cabeça de cada um, o jogo foi mais lento. No segundo tempo, o Cruzeiro jogou melhor, saiu mais para o jogo. O Fluminense teve uma chance que o Rodriguinho perdeu, mas o segundo tempo foi dominado por nós", avaliou o treinador.

Preocupado com o desgaste, Cuca deu dois dias de folga aos jogadores do Cruzeiro. Assim, o time volta a treinar apenas na quarta-feira, quando começa a preparação para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Brasileirão.