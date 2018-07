Cuca vê vitória do Palmeiras sobre o Bahia como bom teste para Libertadores

O Palmeiras volta a jogar a Copa Libertadores apenas no dia 5 de julho, quando enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pelas oitavas de final. Mas o técnico Cuca não tira a competição da mira e vê a partida deste domingo contra o Bahia, em Salvador, como um bom teste para a competição continental.

"No segundo tempo, vi um jogo de Libertadores. O tipo de jogo que o Bahia fez é o que vamos encontrar: velocidade, força da arquibancada e dificuldade. Vi o time ser bastante equilibrado. Hoje a gente tira conclusões que podem ser benéficas daqui para frente", afirmou.

O Bahia vinha embalado de três vitórias em três jogos como mandante na Arena Fonte Nova e contava com apoio maciço de sua torcida no estádio, que registrou um público pagante de 33.166 pessoas na tarde deste domingo. Em meio a um início de Campeonato Brasileiro de muita oscilação, o Palmeiras surpreendeu fora de casa com a vitória por 4 a 2 e voltou para São Paulo com os três pontos.

O time alviverde não terá tempo para descanso e se reapresenta na tarde desta segunda-feira para começar a preparação para o jogo contra o Atlético-GO, na quarta-feira, às 21h, no Allianz Parque, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos, o Palmeiras ocupa a 12ª posição na tabela.