Cuca vibra com vitória do São Paulo: 'Tem que saborear muito'

O técnico Cuca festejou a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na noite deste domingo, pela quarta rodada do Brasileirão. O treinador ressaltou as dificuldades de enfrentar o adversário no Castelão.

"A gente tem que saborear muito a vitória, porque eu quero ver ao longo do campeonato quantas equipes vão vir aqui e ganhar do Fortaleza. Poucas ou talvez nenhuma, porque é uma equipe muito organizada. Eles te dão campo e no contra-ataque te complicam. Tem jogadores muito velozes. Eles tiveram chance, o primeiro tempo do Fortaleza foi melhor, não nos adaptamos, o clima, calor enorme, o campo fofo... No segundo tempo, sim, fomos um pouco melhor que o Fortaleza, tirando a correria do jogo e criando as principais chances. Fizemos um, criamos outros e sem dar chance ao adversário", analisou Cuca, em entrevista coletiva após a partida.

Com a vitória, o São Paulo chegou a dez pontos e igualou-se a Santos e Palmeiras. A equipe tricolor está em terceiro lugar na tabela, porque tem saldo de gols menor do que os rivais.

"Chegamos a dez pontos e ganhamos duas fora de casa, algo que não é fácil. A gente quer fazer o máximo possível até a Copa América. Ai na parda você consegue equilibrar e até fortalecer seu elenco. Vamos devagarzinho que está bom", disse Cuca.

O São Paulo agora tem a semana cheia para trabalhar. O próximo jogo será no sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileirão. O elenco ganhou folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça, no CT da Barra Funda.