Cuca volta ao seu palco dos milagres na tentativa de encaminhar o título

Após três anos, Cuca volta ao Estádio Independência, palco da maior parte de sua campanha vitoriosa no Atlético Mineiro entre 2011 e 2013. Ele atualizou o bordão "caiu no Horto, está morto" que fazia referência ao aproveitamento de mais de 80% que o time mineiro ostentava em casa. Agora, como técnico do Palmeiras, vai tentar dominar o monstro que criou para encaminhar o título brasileiro.

Não dá para dizer que uma vitória em Minas e outra no domingo, diante do Botafogo, em casa, garantem o título. Tudo ainda depende dos jogos do Santos, vice-líder que recebe o Vitória hoje e vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa na próxima rodada. A comissão técnica e os jogadores consideram a definição do título no domingo como pouco provável e acham o empate um bom resultado nesta quinta-feira. "O empate é um grande resultado, considerando o elenco e a força do Atlético. Não podemos jogar apenas com a obrigação da vitória", disse Jean.

A força do Atlético se refere exatamente ao fator "campo". A equipe sustentou uma invencibilidade de 54 jogos como mandante, recorde nacional, sendo 38 partidas disputadas no Horto. Isso foi entre 2011 e 2013, mais ou menos o mesmo período em que Cuca dirigiu a equipe. Foi no mítico estádio que o Atlético conseguiu vitórias improváveis na Libertadores de 2013, com grandes defesas de pênaltis do goleiro Victor, até levantar a taça no Mineirão. "Nunca fui tão feliz num campo como no Independência, com aproveitamento tão grande, algo em torno de 80%. Isso sempre foi muito bom" disse o treinador. "Dentro das dificuldades, esperamos um bom resultado", avalia.

O Palmeiras sentiu na carne a força do time mineiro. Nas últimas dez partidas entre as duas equipes, o Atlético venceu nove e empatou uma, independentemente do local, Minas Gerais ou São Paulo. O tabu, que inclui Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, dura cinco anos. A última vitória do Palmeiras foi em 2011 com um time que ainda tinha Marcos Assunção, Luan e Patrik Silva.

A façanha não parece impossível diante das escritas que o Palmeiras quebrou na temporada. Acabou com uma sina de 21 anos sem vencer o Corinthians no Pacaembu e outra de 19 anos diante do Inter no Beira-Rio.

A campanha do rival no Campeonato Brasileiro pode ajudar no otimismo do Palmeiras. Com dez pontos de desvantagem, o Atlético busca apenas se garantir entre os três primeiros parar ter uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Além disso, o time divide o foco com a final da Copa do Brasil contra o Grêmio.

DESFALQUES

O Palmeiras tem dúvidas importantes. O zagueiro Mina e o lateral Zé Roberto não treinam com o grupo desde sábado e dificilmente devem jogar. Nesta quarta-feira, na Toca da Raposa, os dois fizeram apenas recondicionamento físico. Edu Dracena deve entrar na zaga e Egídio no lado esquerdo. No meio, Thiago Santos e Cleiton Xavier são duas alternativas que podem indicar uma preocupação mais defensiva ou a intenção de atacar. "O Cuca ainda não definiu. Três ou quatro jogadores estão na mesma situação", disse o lateral.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César, Gabriel, Erazo e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Luan, Robinho e Maicosuel; Fred. Técnico: Marcelo Oliveira.

PALMEIRAS - Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos (Cleiton Xavier), Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca

JUIZ - Braulio da Silva Machado (SC).

LOCAL - Independência (MG).

HORÁRIO - 21h.

NA TV - Pay-per-view.