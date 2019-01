Cuéllar celebra êxito do Flamengo na Florida Cup: 'Estamos no caminho certo'

A chegada do técnico Abel Braga e de reforços de peso, como o atacante Gabriel e o meia Arrascaeta, provocam grande expectativa sobre o que o Flamengo pode fazer na temporada 2019. E ainda que por uma competição amistosa, o ano começou bem com a conquista da Florida Cup, assegurada com a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, em Orlando, neste sábado, algo que foi valorizado pelo volante Cuéllar.

"É um título que nos valoriza. Viemos para isso. Estamos começando a temporada. O Abel nos passou muita confiança, falou da nossa qualidade. Estamos no caminho certo", afirmou o colombiano, que foi eleito o melhor jogador da partida, em entrevista ao SporTV.

Na Florida Cup, Abel só pôde utilizar um reforço do clube para a temporada, o zagueiro Rodrigo Caio. O time abriu a participação no torneio amistoso com triunfo nos pênaltis sobre o Ajax, após empate por 2 a 2, na quinta-feira. E neste sábado assegurou a conquista com o triunfo definido por um gol de Jean Lucas.

Cuéllar não escondeu que o Flamengo possui ambições bem maiores em 2019. "O título nos dá confiança, mas temos coisa mais importante para buscar, sem querer tirar o mérito da Florida Cup. Vamos em busca do Carioca, do Brasileiro e, se der, da Libertadores", comentou o meio-campista.

Com o título na bagagem, a delegação do Flamengo só retorna ao Rio na terça-feira para a sequência da pré-temporada. O time vai estrear no Campeonato Carioca no dia 20, às 17 horas, contra o Bangu, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara.