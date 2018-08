Cuéllar é chamado pela Colômbia e desfalca Fla na Copa do Brasil; Borja fica fora

O técnico interino da seleção da Colômbia, Arturo Reyes, anunciou na noite de segunda-feira a lista de 24 convocados para dois amistosos em setembro nos Estados Unidos. Entre os chamados para os jogos contra Venezuela e Argentina nos dias 7 e 11, respectivamente, estão dois que atuam no futebol brasileiro - casos do atacante Chará, do Atlético Mineiro, e do meia Cuéllar, do Flamengo.

Com a convocação, os dois jogadores desfalcarão seus clubes em partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro. No caso de Cuéllar, o Flamengo também não o terá na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que está marcada para o dia 12, cerca de 24 horas depois do jogo da Colômbia contra a Argentina.

Pelo Brasileirão, Cuéllar não poderá jogar pelo Flamengo contra o Internacional, em Porto Alegre, no dia 5 de setembro, e contra a Chapecoense, no Rio de Janeiro, três dias depois. Já Chará desfalcará o Atlético-MG contra o São Paulo, no dia 5, em Belo Horizonte, e contra o Atlético Paranaense, no dia 10, também na capital de Minas Gerais.

Quem se deu bem foi o Palmeiras, que não teve o centroavante Miguel Borja convocado pela seleção colombiana. Assim, ele poderá jogar no Brasileirão contra Atlético Paranaense e Corinthians e, principalmente, na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no dia 12 de setembro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Entre os destaques da seleção, Arturo Reyes, que é o técnico da equipe sub-20 e dirige interinamente a principal enquanto o futuro do argentino José Pékerman não é resolvido, não convocou o meia James Rodríguez, do Bayern de Munique, e o zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras e que para esta temporada europeia se transferiu do Barcelona para o Everton, da Inglaterra.

Confira a lista de convocados da seleção da Colômbia:

Goleiros - David Ospina (Napoli-ITA) e Iván Arboleda (Banfield-ARG)

Defensores - Davinson Sánchez (Tottenham-ING), Santiago Arias (Atlético de Madrid-ESP), Jeison Murillo (Valencia-ESP), Jhon Janer Lucumí (Genk-BEL), William Tesillo (León-MEX), Cristian Borja (Toluca-MEX), Helibelton Palacios (Atlético Nacional) e Deiver Machado (Atlético Nacional)

Meio-campistas - Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Mateus Uribe (América-MEX), Wílmar Barrios (Boca Juniors-ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Gustavo Cuéllar (Flamengo-BRA), Nicolás Benedetti (Deportivo Cali) e Jorman Campuzano (Atlético Nacional)

Atacantes - Luis Fernando Muriel (Sevilla-ESP), Carlos Bacca (Villarreal-ESP), Radamel Falcao García (Mónaco-FRA), Alfredo Morlos (Rangers-ESC), Sebastián Villa (Boca Juniors-ARG), Yimmi Chará (Atlético Mineiro-BRA) e Luis Fernando Díaz (Junior Barranquilla)