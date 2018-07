Cuellar é regularizado e pode estrear pelo Flamengo no clássico O técnico Muricy Ramalho poderá contar com a estreia de mais um dos reforços do Flamengo para escalar a equipe no clássico diante do Vasco, domingo, em São Januário. O colombiano Gustavo Cuellar teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira e, por isso, está livre para atuar no fim de semana.